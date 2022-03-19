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Враг планировал реализовать операцию максимум за 30 дней, – Маляр

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 16:44
Враг планировал реализовать операцию максимум за 30 дней, – Маляр Фото: Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель министра обороны Анна Маляр отреагировала на заявление бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса по поводу переговорных позиций Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"То, что война изнуряет нашего врага, это совершенно точно. Враг планировал за 30 дней по максимуму реализовать свою операцию, поэтому у них действительно ресурс был рассчитан на этот период", – рассказала Маляр.

Однако представительница Минобороны уверена, что списывать РФ рано и неправильно с точки зрения защиты государства. Сейчас Украина должна быть готова ко всем возможным сценариям.

"Но то, что российским войскам на территории Украины был нанесен большой ущерб и они понесли огромные потери – это так. То, что они ищут пути пополнения личного состава, техники, обращаются за помощью к другим странам, свидетельствует о том, что им сложно" , – добавила Маляр.

Кроме того она назвала важным подрыв экономического положения России санкциями. Однако имеющийся ресурс пока позволяет РФ держаться на плаву, и это понимают в Украине.

Накануне генерал Ходжес спрогнозировал потерю Россией ресурсов для войны через 10-12 дней. После этого российские власти будут пытаться "заморозить" конфликт, но Украина может использовать эти обстоятельства в переговорах.

Напомним, что Командование воздушных сил подтвердило удар РФ по складах в Ивано-Франковской области.

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