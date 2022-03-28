Окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження біля ЧАЕС, - Маляр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Анни Маляр в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує мілітаризувати зону відчуження і там, в тих районах, створив свій командний пункт. Дійсно, вони готуються до наступу і збираються з силами, збирають особовий склад, підтягують зброю", - заявила Маляр.

Вона також додала, що якщо говорити про Чорнобильську АЕС, то всі повинні розуміти, що небезпека існує не тільки для України, а й для всієї Європи. При цьому в Україні про це говорили вже не раз.

"Більшість російського суспільства не просто схвалює такі дії своєї влади, варварські просто, але навіть готові терпіти якісь економічні проблеми, ще якісь, для того, щоб завоювати Україну", - додала заступник міністра оборони.