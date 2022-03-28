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Оккупантам придется выйти из украинских городов, - Зеленский

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Киев, Понедельник 28 марта 2022 00:44
Оккупантам придется выйти из украинских городов, - Зеленский
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временная оккупация украинских городов может значить лишь то, что российской армии придется вскоре оттуда уйти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Хочу поблагодарить наших людей в Херсоне, Славутиче, Каховке и других городах, которые не прекращают сопротивление оккупантам. Если оккупанты временно зашли в украинские города, это означает только то, что им придется выйти", - отметил Зеленский.

Также президент Украины обратился к украинцам, которые пытаются сотрудничать с российскими военными. "Я хочу напомнить, что они и своих-то бросают. Так что тогда они сделают с чужими предателями. Подумайте, но знаю, что думать таким людям нечем, иначе и предателями не стали бы", - резко подчеркнул глава государства.

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