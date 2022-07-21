Оккупанты прицельно обстреляли танками украинские комбайны в Днепропетровской области

Отмечается, что произошло это в селе Кошевое. В поле были расположены два комбайна, которые собирали хлеб.

"Произошел беспрецедентный случай - два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны. Слава Богу, ребятам удалось убежать", - пишет Вилкул.

На технике в результате обстрелов остались небольшие обломочные следы.