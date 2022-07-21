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Окупанти прицільно обстріляли танками українські комбайни в Дніпропетровській області

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Криворізькому районі Дніпропетровської області російські військові прицільно обстріляли танками українські комбайни. Усім робітникам вдалося втекти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Зазначається, що сталося це в селі Кошове. У полі були розташовані два комбайни, які збирали хліб.

"Стався безпрецедентний випадок - два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти", - пише Вілкул.

На техніці внаслідок обстрілів залишились невеликі уламкові сліди.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що жителям Нікополя, через збільшення обстрілів з боку окупантів, запропонували тимчасово переселитися. Лише нещодавно російські військові запустили по місту 53 ракети. Внаслідок обстрілів були загиблі й поранені.

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