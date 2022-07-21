ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты прицельно обстреляли танками украинские комбайны в Днепропетровской области

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 13:51
Оккупанты прицельно обстреляли танками украинские комбайны в Днепропетровской области Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Криворожском районе Днепропетровской области российские военные прицельно обстреляли танками украинские комбайны. Всем рабочим удалось сбежать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

Отмечается, что произошло это в селе Кошевое. В поле были расположены два комбайна, которые собирали хлеб.

"Произошел беспрецедентный случай - два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны. Слава Богу, ребятам удалось убежать", - пишет Вилкул.

На технике в результате обстрелов остались небольшие обломочные следы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что жителям Никополя, из-за увеличения обстрелов со стороны оккупантов, предложили временно переселиться. Лишь недавно российские военные запустили по городу 53 ракеты. В результате обстрелов были погибшие и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Днепропетровская область
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен