Оккупанты прицельно обстреляли танками украинские комбайны в Днепропетровской области
В Криворожском районе Днепропетровской области российские военные прицельно обстреляли танками украинские комбайны. Всем рабочим удалось сбежать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Кривого Рога Александра Вилкула.
Отмечается, что произошло это в селе Кошевое. В поле были расположены два комбайна, которые собирали хлеб.
"Произошел беспрецедентный случай - два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны. Слава Богу, ребятам удалось убежать", - пишет Вилкул.
На технике в результате обстрелов остались небольшие обломочные следы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что жителям Никополя, из-за увеличения обстрелов со стороны оккупантов, предложили временно переселиться. Лишь недавно российские военные запустили по городу 53 ракеты. В результате обстрелов были погибшие и раненые.
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