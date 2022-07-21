ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти прицільно обстріляли танками українські комбайни в Дніпропетровській області

Новость на русском →
Четвер 21 липня 2022 13:51
Окупанти прицільно обстріляли танками українські комбайни в Дніпропетровській області Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Криворізькому районі Дніпропетровської області російські військові прицільно обстріляли танками українські комбайни. Усім робітникам вдалося втекти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Зазначається, що сталося це в селі Кошове. У полі були розташовані два комбайни, які збирали хліб.

"Стався безпрецедентний випадок - два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти", - пише Вілкул.

На техніці внаслідок обстрілів залишились невеликі уламкові сліди.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що жителям Нікополя, через збільшення обстрілів з боку окупантів, запропонували тимчасово переселитися. Лише нещодавно російські військові запустили по місту 53 ракети. Внаслідок обстрілів були загиблі й поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Дніпропетровська область
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень