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Оккупанты прислали мэру Николаева сообщение с предложением сдать город (фото)

Новина українською →
Николаев, Понедельник 14 марта 2022 18:59
Оккупанты прислали мэру Николаева сообщение с предложением сдать город (фото) Оккупанты предложили мэру Николаева сотрудничество (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с призывом "не доводить город до гуманитарной катастрофы". Однако в ответ мэр попросил врага напомнить, где сейчас находится российский военный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы.

Враг написал, чтобы мэр Николаева не позволял националистам прикрываться им и обсудил с оккупантами гарантии безопасности.

"Александр Федорович, не доводите до гуманитарной катастрофы, подумайте о своих граждан и семей! Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграмм... Не позволяйте националистам прикрываться вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне! От ваших действий зависит Ваша дальнейшая судьба!", - говорится в сообщении.

В ответ городской голова попросил напомнить, где находится корабль.

"Доброго дня. Вы не подскажете, где сейчас находится корабль?. Если захотите сдать технику и заработать денег, пишите. Я все организую", - написал мэр.

Оккупанты прислали мэру Николаева сообщение с предложением сдать город (фото)

Россияне предложили мэру Николаева Сенкевичу "сотрудничество" (t.me/senkevichonline)

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