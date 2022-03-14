Оккупанты прислали мэру Николаева сообщение с предложением сдать город (фото)
Мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с призывом "не доводить город до гуманитарной катастрофы". Однако в ответ мэр попросил врага напомнить, где сейчас находится российский военный корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы.
Враг написал, чтобы мэр Николаева не позволял националистам прикрываться им и обсудил с оккупантами гарантии безопасности.
"Александр Федорович, не доводите до гуманитарной катастрофы, подумайте о своих граждан и семей! Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграмм... Не позволяйте националистам прикрываться вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне! От ваших действий зависит Ваша дальнейшая судьба!", - говорится в сообщении.
В ответ городской голова попросил напомнить, где находится корабль.
"Доброго дня. Вы не подскажете, где сейчас находится корабль?. Если захотите сдать технику и заработать денег, пишите. Я все организую", - написал мэр.
Россияне предложили мэру Николаева Сенкевичу "сотрудничество" (t.me/senkevichonline)
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала 5 коллаборантов и "вора в законе" из списка СНБО.
Также мы писали, что украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!