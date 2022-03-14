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Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто (фото)

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Миколаїв, Понеділок 14 березня 2022 18:59
Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто (фото) Окупанти запропонували меру Миколаєва співпрацю (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав повідомлення від окупантів із закликом "не доводити місто до гуманітарної катастрофи". Однак у відповідь мер попросив ворога нагадати, де зараз знаходиться російський військовий корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови.

Ворог написав, щоб мер Миколаєва не дозволяв націоналістам прикриватися ним та обговорив з окупантами гарантії безпеки.

"Олександре Федоровичу, не доводьте до гуманітарної катастрофи, подумайте про своїх громадян і родин! Для обговорення гарантій безпеки звертатися до Телеграм… Не дозволяйте націоналістам прикриватися вами! Зверніть увагу на ситуацію у Херсоні! Від ваших дій залежить Ваша подальша доля!", - йдеться у повідомленні.

У відповідь міський голова попросив нагадати, де знаходиться російський корабель.

"Доброго дня. Ви не підкажете, де зараз знаходиться російський корабель?. Якщо захочете здати техніку і заробити грошей, пишіть. Я все організую", - написав мер.

Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто (фото)

Росіяни запропонували меру Миколаєва Сєнкевичу "співпрацю" (t.me/senkevichonline)

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