Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто (фото)

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав повідомлення від окупантів із закликом "не доводити місто до гуманітарної катастрофи". Однак у відповідь мер попросив ворога нагадати, де зараз знаходиться російський військовий корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови.