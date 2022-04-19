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Оккупанты почти полностью уничтожили завод Мариуполя "Азовсталь", - "Азов"

Фото: оккупанты почти полностью уничтожили завод Мариуполя "Азовсталь" (Азовсталь facebook com)
Автор: Сергей Пышкин

Российские захватчики почти полностью разбомбили завод Мариуполя "Азовсталь". Наши же защитники продолжат защищать всех гражданских в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара в комментарии для "Радио свободы".

Как отметил Паламар, оккупанты продолжают сбрасывать мощные бомбы в то время, когда под завалами находится много гражданских.

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый патрон, который у нас остался, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", - заявил Пономарь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник офиса президента Алексей Арестович рассказал о четырех заданиях оккупантов. Между тем российские военные уже начали штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, что, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, осложняет переговоры с Россией.

Война России против Украины длится пятьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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