Оккупанты почти полностью уничтожили завод Мариуполя "Азовсталь", - "Азов"

Российские захватчики почти полностью разбомбили завод Мариуполя "Азовсталь". Наши же защитники продолжат защищать всех гражданских в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара в комментарии для "Радио свободы".

Как отметил Паламар, оккупанты продолжают сбрасывать мощные бомбы в то время, когда под завалами находится много гражданских.

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый патрон, который у нас остался, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", - заявил Пономарь.