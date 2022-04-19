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Оккупанты начали штурм "Азовстали". Это основной очаг сопротивления в Мариуполе

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 19 апреля 2022 10:21
Оккупанты начали штурм "Азовстали". Это основной очаг сопротивления в Мариуполе Фото: оккупанты начали штурм "Азовстали" (azovstal.metinvestholding.com)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска начали штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. На этом заводе остаются основные силы украинских защитников города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Как заявил один из главарей так называемой "Донецкой народной республики" Эдуард Басурин, штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма "Азовстали", уже "приступили к своей работе". По его словам, операция проходит при поддержке российской авиации и артиллерии.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района.

Отметим, как известно в укрытиях на территории "Азовстали" уже несколько недель прячутся сотни мариупольцев, в том числе дети. Российская пропаганда называет их якобы заложниками.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина в какой-то момент сможет прорвать блокаду Мариуполя.

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