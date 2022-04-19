Оккупанты начали штурм "Азовстали". Это основной очаг сопротивления в Мариуполе

Российские войска начали штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. На этом заводе остаются основные силы украинских защитников города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу" .

Как заявил один из главарей так называемой "Донецкой народной республики" Эдуард Басурин, штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма "Азовстали", уже "приступили к своей работе". По его словам, операция проходит при поддержке российской авиации и артиллерии.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района.