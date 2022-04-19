Мариуполь усложнил переговоры. Россия сделала серьезную ставку на второй этап, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда пройдет следующий раунд прямых переговоров с Россией. Поскольку она сделала серьезную ставку на второй этап войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил Подоляк, ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с Россией "еще более сложным". По его словам, сейчас трудно говорить, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры. Подоляк отметил, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап своей "спецоперации", стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.