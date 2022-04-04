Оккупанты похитили и замучили жителя Конотопа. Возбуждено дело

Российские военные, во время оккупации Конотопского района, похитили 41-летнего гражданского. Оккупанты замучили мужчину и оставили его тело на окраине села Семьяновка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил российской федерации в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения во время оккупации Конотопского района задержали жителя г. Конотоп, связали и пытали его, после чего выстрелили в грудную клетку", - пишет пресс-служба.

Рядом с телом мужчины был обнаружен его украинский паспорт.

Прокуратура начала досудебное расследование по факто нарушения законов и обычаев войны.