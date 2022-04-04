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Окупанти викрали та закатували мешканця Конотопа. Порушено справу

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Понеділок 04 квітня 2022 22:59
Окупанти викрали та закатували мешканця Конотопа. Порушено справу Фото: окупанти викрали та закатували мешканця Конотопа (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові, під час окупації Конотопського району, викрали 41-річного цивільного. Окупанти закатували чоловіка й залишили його тіло на околиці села Сім'янівка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації Конотопського району затримали жителя м. Конотоп, зв’язали та катували його, після чого вистрілили в грудну клітину", - пише пресслужба.

Поруч з тілом чоловіка був виявлений його український паспорт.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за факто порушення законів й звичаїв війни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Бучі виявили ще один підвал окупантів для катування.

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