Окупанти викрали та закатували мешканця Конотопа. Порушено справу
Російські військові, під час окупації Конотопського району, викрали 41-річного цивільного. Окупанти закатували чоловіка й залишили його тіло на околиці села Сім'янівка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації Конотопського району затримали жителя м. Конотоп, зв’язали та катували його, після чого вистрілили в грудну клітину", - пише пресслужба.
Поруч з тілом чоловіка був виявлений його український паспорт.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за факто порушення законів й звичаїв війни.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Бучі виявили ще один підвал окупантів для катування.
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