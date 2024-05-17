Усі до ТЦК? Як працюють військкомати в Україні та звідки черги

Новий закон про мобілізацію в Україні набуде чинності лише завтра, 18 травня 2024 року. Проте вже пару тижнів спостерігаються черги біля територіальних центрів комплектування (ТЦК).

При підготовці матеріалу використовувалися: тексти законів про мобілізацію та нові штрафи для ухилянтів, пост прес-центру Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, заяви представників комітету Ради з питань нацбезпеки Романа Костенка та Федора Вениславського, сюжет РБК-Україна на офіційному каналі у YouTube.

РБК-Україна розповідає, як працюють військкомати та чому люди займають чергу з самого ранку.

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Чому перед ТЦК знову черги

Новий закон про мобілізацію передбачає, що всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Зараз це можна зробити через особисттий візит до ТЦК або Центру адмінінуслуг. Із завтрашнього дня з'явиться можливість уточнити дані через електронний кабінет.

Докладніше про новий сервіс читайте у матеріалі "Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід у ТЦК".

Крім того, з 4 травня 2024 змінилися правила для обмежено придатних. Цей статус скасували, тому військовозобов'язані мають протягом 9 місяців пройти повторну медкомісію, яка визначить непридатність чи ступінь придатності. Відповідне направлення видається у військкоматі.

Багато хто вирішив не чекати, поки запрацює е-кабінет і вже пішли до ТЦК оновлювати дані. Тому під військкоматами знову, як у перші місяці війни вишикувалися черги. Декому доводиться чекати по 3-4 дні.

Детальніше про це - у сюжеті РБК-Україна.

Зазначимо, за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації тепер загрожує штраф від 17 000 гривень.

Як працюють військкомати

На черги до ТЦК ще наприкінці квітня відреагували у Сухопутних військах ЗСУ. Там позитивно сприйняли цей факт, оскільки українці масово оновлюють дані чи стають на військовий облік.

"Але хочемо повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти в будь-який зручний для вас час", - зазначили у Сухопутних військах.

Перед візитом можна попередньо зателефонувати до свого ТЦК. Контакти всіх військкоматів доступні за посиланням.

Проте на практиці військкомати приймають людей у першій половині дня та в середньому встигають оформити по 15-20 осіб. А люди займають чергу з ранку, оскільки в багатьох регіонах діє комендантська година з 00:00 до 05:00.

Перебувати на вулиці в комендантську годину дозволено лише за наявності перепустки. Або якщо треба дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Черги не з добровольців. Хто переважно "штурмує" ТЦК

Як заявив секретар комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, черги з'явилися не через наплив добровольців.

"Прийшли в основному оновлювати дані ті, хто має бронь або якісь питання щодо здоров'я, які впевнені, що вони не будуть призвані", - зазначив він.

Це підтверджують і люди з недавнього сюжету РБК-Україна. Зокрема, вони приходять у військкомат, щоб стати на облік, уточнити дані (наприклад, після весілля), оновити свій статус, отримати штрих-код (для заброньованих) або ж хочуть пройти всі процедури якнайшвидше, щоб пізніше не стояти в ще більших чергах.

За словами представника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна, переважно приходять не ті, хто отримав повістку, а ті, хто має підстави для відстрочки чи бронювання. Крім того, частина людей - це колишні строковики і ті, кому треба стати на військовий облік.

"ТЦК у смартфоні". Як уточнити дані без черги

Завтра запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. Це додаток для смарфтонів на iOS та Android, створений для дистанційного оновлення даних без особистого візиту до військкомату.

Член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Вениславський днями зазначив, що оновлення даних через е-кабінет - це зручний спосіб виконати вимоги нового закону про мобілізацію.

Повністю додаток не замінить ТЦК, і військовозобов'язаному доведеться з'явитися, якщо його викличуть повісткою для уточнення інших даних або для проходження військово-лікарської комісії. Тим не менш, е-кабінет, як очікується, допоможе уникнути великих черг.

"Громадяни України, які в електронному кабінеті актуалізують усі свої персональні дані, вони виконують вимогу закону щодо необхідності актуалізації протягом 60 днів", - додав Веніславський.

Що загрожує за порушення правил

Згідно зі змінами до законодавства, тим, хто у воєнний час не стоїть на обліку або вчасно не оновив дані, загрожує штраф 17 000 гривень. На 25 500 гривень штрафуватимуть за повторне порушення.

За відмову від повістки або неявку за нею до ТЦК у воєнний час для фізичних осіб передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

При цьому штрафи не застосовуються, якщо військкомат має можливість отримати дані з державних реєстрів. Також змінюється процедура. ТЦК більше не треба складати протоколи у присутності військовозобов'язаного та передавати їх до суду.

Якщо людина не з'явилася без поважної причини, її оштрафують заочно. Але при цьому військкомат все одно зобов'язаний належним чином повідомити особу про дату, час і місце виклику.

ТЦК також може звернутися до поліції з вимогою доставити військовозобов'язаного до військкомату. Якщо поліція не зможе це зробити, письмову вимогу направлять рекомендованим листом. Якщо на пошті не можуть вручити документ під розписку, за адресою, то проставляється відмітка і вимога повертається до ТЦК.

Потім протягом 10 днів військкомат може звернутися до суду з проханням тимчасово призупинити дію водійських прав до виконання вимог. Суд може відмовити, якщо автомобіль забезпечує основний заробіток або використовується для перевезення інваліда.

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Зазначимо, тим, хто вистояв у чергах та оновив дані до набуття чинності нового закону про мобілізацію, повторно робити це протягом 60 днів не потрібно.