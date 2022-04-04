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В подвале детского санатория Бучи обнаружили пыточную, - Офис генпрокурора

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Понедельник 04 апреля 2022 21:39
В подвале детского санатория Бучи обнаружили пыточную, - Офис генпрокурора Фото: в подвале детского санатория Бучи обнаружили застенок (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов в Буче. В подвале детского санатория обнаружили еще одну пыточную.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", - пишет пресс-служба.

Сейчас на месте преступления находятся прокуроры и полиции. Устанавливаются все обстоятельства военного преступления и лица, причастные к этим зверствам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что преступления России в Буче есть лишь вершиной айсберга.

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