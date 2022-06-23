Россияне проводят "перепись населения" в Мариуполе, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев)", - рассказывают в ГУР.

При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".