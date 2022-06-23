Россияне проводят "перепись населения" в Мариуполе, - ГУР
Российские военные проводят “перепись населения” среди жителей Мариуполя. Людей заставляют предъявлять личные документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев)", - рассказывают в ГУР.
При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".
Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе до сих пор наблюдается критическая ситуация с водоснабжением. Людям приходится набирать дождевую воду.
Также мы писали, что российские военные начали вывозить технику из временно оккупированного Мариуполя.
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