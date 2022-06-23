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Россияне проводят "перепись населения" в Мариуполе, - ГУР

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 23 июня 2022 19:16
Россияне проводят "перепись населения" в Мариуполе, - ГУР Иллюстративное фото: россияне проводят "перепись населения" в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные проводят “перепись населения” среди жителей Мариуполя. Людей заставляют предъявлять личные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев)", - рассказывают в ГУР.

При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе до сих пор наблюдается критическая ситуация с водоснабжением. Людям приходится набирать дождевую воду.

Также мы писали, что российские военные начали вывозить технику из временно оккупированного Мариуполя.

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