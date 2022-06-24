Окупанти викрадають рідних та дітей українських військових, - розвідка
Випадки викрадення родичів українських бійців на тимчасово окупованих територіях почастішали. Окупанти намагаються таким чином шантажувати наших військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
"На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників", - пише пресслужба розвідки.
Випадки викрадення людей почастішали на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Також нещодавно стало відомо про те, що окупанти взяли у заручники декількох дітей нашого захисника.
"Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних", - додає пресслужба розвідки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти почали проводити "перепис населення" серед жителів Маріуполя.
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