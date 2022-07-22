Оккупанты планируют построить понтонную переправу в районе Херсона, - облсовет

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

Как отметил Соболевский, оккупанты не могут найти проектную документацию Антоновского моста в московских архивах, в связи с чем у них не получается подготовить план восстановительных работ как можно быстрее.

"Но самое главное, что уже до самых идеологических орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", - пишет первый заместитель главы облсовета.