Окупанти планують побудувати понтонну переправу у районі Херсону, - облрада

Російські військові після удару ЗСУ по Антонівському мосту планують побудувати понтонну переправу. Розпочали обстеження кількох ділянок Дніпра.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
Як відзначив Соболевський, окупанти не можуть знайти проектну документацію Антонівського моста в московських архівах, у зв'язку з чим в них не виходить підготувати план відновлювальних робіт якнайшвидше.
"Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - пише перший заступник голови облради.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.
Попри ушкодження, повідомлялося, що міст придатний для експлуатації, однак пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
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