Окупанти планують побудувати понтонну переправу у районі Херсону, - облрада

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

Як відзначив Соболевський, окупанти не можуть знайти проектну документацію Антонівського моста в московських архівах, у зв'язку з чим в них не виходить підготувати план відновлювальних робіт якнайшвидше.

"Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - пише перший заступник голови облради.