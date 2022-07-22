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Окупанти планують побудувати понтонну переправу у районі Херсону, - облрада

Фото: Антонівськй міст після удару ЗСУ (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові після удару ЗСУ по Антонівському мосту планують побудувати понтонну переправу. Розпочали обстеження кількох ділянок Дніпра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

Як відзначив Соболевський, окупанти не можуть знайти проектну документацію Антонівського моста в московських архівах, у зв'язку з чим в них не виходить підготувати план відновлювальних робіт якнайшвидше.

"Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - пише перший заступник голови облради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Попри ушкодження, повідомлялося, що міст придатний для експлуатації, однак пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

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