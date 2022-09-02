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Оккупанты перекрыли Керченский мост для вывоза своих семей и награбленного

Фото: оккупанты перекрыли Керченский мост для вывоза своих семей и награбленного (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты вывозят награбленное из Херсонской области на территорию временно оккупированного Крыма. Также захватчики вывозят свои семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они (россияне - ред.) недаром перекрывали Керченский мост, поскольку пытались использовать его реверсно - и подтягивая резервы, и вывозя то, что им самое ценное - награбленное и свои семьи", - сказала она.

Ранее Генштаб сообщал, что рота оккупантов, базировавшаяся в Херсоне, сбежала из города с награбленным в Украине имуществом.

Напомним, Гуменюк также отметила, что сейчас на юге продолжаются позиционные бои.

Кроме того СМИ писали, что украинские военные нанесли удар по дому в Херсоне, где находилось около 200 россиян, в том числе - сотрудники ФСБ.

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Херсонская область