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Российская рота сбежала из Херсона с награбленным имуществом, - Генштаб

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Херсон, Пятница 02 сентября 2022 18:22
Российская рота сбежала из Херсона с награбленным имуществом, - Генштаб Фото: российская рота сбежала из Херсона (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Рота российских оккупантов, которая базировалась в Херсоне, сбежала из города с награбленным имуществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Рота противника, которая базировалась в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили общежитие в Херсоне, в котором могли находиться до 200 оккупантов. Общежитие принадлежит Херсонскому факультету Одесского государственного университета внутренних дел.

Также сообщалось о мощном ударе по противнику в Херсонской области.

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