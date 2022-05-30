Оккупанты перегруппируют войска для возобновления наступления на Славянском направлении

Российские оккупанты проводят перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм - Барвенково, Изюм - Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

При этом для повышения оперативности перебрасывания войск и техники захватчики восстановили железнодорожный мост в районе города Купянск Харьковской области.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений оккупанты переместили во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм Харьковской области противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52.

Напомним, на оккупированном Донбассе мобилизованные устроили перестрелку с российскими военными.

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