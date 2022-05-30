Окупанти перегрупують війська для відновлення наступу на Слов'янському напрямку

Російські окупанти проводять перегрупування військ для відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове, Ізюм - Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Для авіаційної підтримки підрозділів в районі північніше міста Ізюм Харківської області противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

В рамках логістичного забезпечення і доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, окупанти перемістили в тимчасово зайняті населені пункти понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

При цьому для підвищення оперативності перекидання військ і техніки загарбники відновили залізничний міст в районі міста Куп'янськ Харківської області.