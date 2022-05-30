Окупанти перегрупують війська для відновлення наступу на Слов'янському напрямку

Російські окупанти проводять перегрупування військ для відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове, Ізюм - Слов'янськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Для авіаційної підтримки підрозділів в районі північніше міста Ізюм Харківської області противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.
В рамках логістичного забезпечення і доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, окупанти перемістили в тимчасово зайняті населені пункти понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.
При цьому для підвищення оперативності перекидання військ і техніки загарбники відновили залізничний міст в районі міста Куп'янськ Харківської області.
Нагадаємо, на окупованому Донбасі мобілізовані влаштували перестрілку з російськими військовими.
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