Оккупанты снова перебрасывают технику из Мариуполя: куда именно

"8:30 колонна 12 грузовиков с БК отметка V по бул Шевченко в сторону Метро на выезд из Мариуполя. Ориентировочно в сторону Никольского", - пишет Андрющенко.

Переброска техники из Мариуполя

Напомним, что это уже далеко не первый случай переброски российской техники из Мариуполя. Совсем недавно было замечено перемещение вражеской колонны в сторону оккупированного Бердянска.

При этом в сторону того самого пгт Никольского ранее на тягачах россияне перемещали свою технику с новой символикой, похожей на символ "Даров смерти" из книги о Гарри Поттере.

Аналитики предполагают, что оккупанты могут направлять технику для усиления своего наступления и выполнения указания диктатора РФ Владимира Путина по выходу на границу области до 15 сентября.

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