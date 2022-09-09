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Россияне выводят военную технику из Мариуполя: куда направляются

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Мариуполь, Пятница 09 сентября 2022 10:54
Россияне выводят военную технику из Мариуполя: куда направляются Фото: россияне выводят технику из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска начали вывод военной техники из захваченного Мариуполя. Колонны двигаются в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника двигается в сторону Бердянска", - сообщил он.

Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупанты усиливают контрпартизанские меры.

"Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и сломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут схроны, оборудование связи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе жителей призвали без лишних потребностей не передвигаться по городу. Это связывают со стремительным ростом военных патрулей оккупантов.

Как известно, российские войска перебрасывают технику через Мариуполь на Запорожское направление. В городе замечают машины с новой символикой.

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