В Мариуполе снова заметили движение колонны грузовиков с новым символом

Во временно захваченном Мариуполе снова фиксируют движение российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, оккупанты усилили меры безопасности по маршруту движения, которое наблюдалось впервые.

"17 тентованных грузовиков с пометкой "Дары смерти" в сторону Бердянска. По виду - перевозка БК", - рассказал он.

Как сообщалось, в Мариуполе жителей призвали без лишних потребностей не передвигаться по городу. Это связывают со стремительным ростом военных патрулей оккупантов.

Напомним, буквально 2 сентября, российские войска перебрасывали технику через оккупированный Мариуполь на Запорожское направление.

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