Окупанти знову перекидають техніку з Маріуполя: куди саме

"8:30 колона 12 вантажівок з БК позначка V по бул Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського", - пише Андрющенко.

Перекидання техніки з Маріуполя

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок перекидання російської техніки з Маріуполя. Зовсім нещодавно було помічене переміщення ворожої колони в сторону окупованого Бердянська.

При цьому в бік того самого смт Нікольського раніше на тягачах росіяни переміщали свою техніку з новою символікою, схожою на символ "Дарів смерті" із книги про Гаррі Поттера.

Аналітики припускають, що окупанти можуть спрямовувати техніку для посилення свого наступу та виконання вказівки диктатора РФ Володимира Путіна щодо виходу на кордон області до 15 вересня.

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