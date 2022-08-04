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Оккупанты не отремонтировали Антоновский мост: закладывают дыры плитами

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Херсон, Четверг 04 августа 2022 11:43
Оккупанты не отремонтировали Антоновский мост: закладывают дыры плитами Фото: оккупанты закладывают плитами дыры на Антоновском мосту (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Слова российских оккупантов, что они якобы "отремонтировали" Антоновский мост в Херсонской области является фейком. На самом деле они просто закладывают места ударов дорожными плитами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники", - рассказал Хлань.

Он пояснил, что хоть оккупанты и утверждают, что якобы "мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и как бы проекты есть", то на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и на этом все.

Что говорят оккупанты

Напомним, вчера россияне заявили, что якобы Антоновский мост откроют для движения на следующей неделе.

"В начале следующей недели он (Антоновский мост - ред.) уже будет готов. Над восстановлением моста работала компания, которая возводила Крымский мост",- заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснулин.

Напомним, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированной Херсонской области.

Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

Стоит отметить, что российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов.

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Херсон Херсонская область
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