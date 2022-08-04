Оккупанты не отремонтировали Антоновский мост: закладывают дыры плитами
Слова российских оккупантов, что они якобы "отремонтировали" Антоновский мост в Херсонской области является фейком. На самом деле они просто закладывают места ударов дорожными плитами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.
"То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники", - рассказал Хлань.
Он пояснил, что хоть оккупанты и утверждают, что якобы "мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и как бы проекты есть", то на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и на этом все.
Что говорят оккупанты
Напомним, вчера россияне заявили, что якобы Антоновский мост откроют для движения на следующей неделе.
"В начале следующей недели он (Антоновский мост - ред.) уже будет готов. Над восстановлением моста работала компания, которая возводила Крымский мост",- заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснулин.
Напомним, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированной Херсонской области.
Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.
Стоит отметить, что российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов.
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