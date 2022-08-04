ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти не відремонтували Антонівський міст: закладають дірки плитами

Новость на русском →
Херсон, Четвер 04 серпня 2022 11:43
Окупанти не відремонтували Антонівський міст: закладають дірки плитами Фото: окупанти закладають плитами дірки на Антонівському мості (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Слова російських окупантів, що вони нібито "відремонтували" Антонівський міст у Херсонській області є фейком. Насправді вони просто закладають місця ударів дорожніми плитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.

"Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не тяжкої військової техніки", - розповів Хлань.

Він пояснив, що хоч окупанти та стверджують, що нібито "мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і ніби проєкти є", то на практиці - вони просто поклали на дірки дорожні плити і на цьому все.

Що кажуть окупанти

Нагадаємо, вчора росіяни заявили, що нібито Антонівський міст відкриють для руху на наступному тижні.

"На початку наступного тижня він (Антонівський міст - ред.) уже буде готовий. Над відновленням мосту працювала компанія, яка зводила Кримський міст", - заявив віце-прем’єр-міністр Росії Марат Хуснулін.

Нагадаємо, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованій Херсонській області.

Попри ушкодження, повідомлялося, що міст придатний для експлуатації, однак пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

Варто зазначити, що російська окупація Херсонської області залежить від трьох мостів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонская область
NEWS
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром