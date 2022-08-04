Окупанти не відремонтували Антонівський міст: закладають дірки плитами

Слова російських окупантів, що вони нібито "відремонтували" Антонівський міст у Херсонській області є фейком. Насправді вони просто закладають місця ударів дорожніми плитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.

"Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не тяжкої військової техніки", - розповів Хлань.

Він пояснив, що хоч окупанти та стверджують, що нібито "мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і ніби проєкти є", то на практиці - вони просто поклали на дірки дорожні плити і на цьому все.

Що кажуть окупанти

Нагадаємо, вчора росіяни заявили, що нібито Антонівський міст відкриють для руху на наступному тижні.

"На початку наступного тижня він (Антонівський міст - ред.) уже буде готовий. Над відновленням мосту працювала компанія, яка зводила Кримський міст", - заявив віце-прем’єр-міністр Росії Марат Хуснулін.

Нагадаємо, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованій Херсонській області.

Попри ушкодження, повідомлялося, що міст придатний для експлуатації, однак пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

Варто зазначити, що російська окупація Херсонської області залежить від трьох мостів.

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