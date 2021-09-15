Оккупанты открывали огонь из артиллерии и гранатометов: один боец ООС получил ранение

Фото: боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ООС ( facebook.com/mod.mil.rus)

Оккупанты на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных 14 сентября, обстреливая их из артиллерии, гранатометов и минометов. В результате один боец Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра. В результате этих обстрелов один украинский боец получил осколочное ранение. "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС. Также сообщается, что на обстрелы боевиков украинские защитники отвечали взаимностью.