Оккупанты открывали огонь из артиллерии и гранатометов: один боец ООС получил ранение
Оккупанты на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных 14 сентября, обстреливая их из артиллерии, гранатометов и минометов. В результате один боец Объединенных сил получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
В результате этих обстрелов один украинский боец получил осколочное ранение.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.
Также сообщается, что на обстрелы боевиков украинские защитники отвечали взаимностью.
Напомним, что боевики стягивают танки, "Грады" на Донбасс. Там насчитывается десятки единиц вражеской военной техники.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин, который родом из Львовской области. Он получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.