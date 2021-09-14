В СЦКК назвали причины обострения на Донбассе
Фото: руководитель украинской стороны СЦКК Александр Апполонов (скрин видео)
Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Апполонов назвал причины обострения на Донбассе. Он назвал три главных фактора.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью руководителя украинской стороны СЦКК для телеканала "Дом".
Апполонов назвал три фактора обострения:
- начало активной фазы стратегических учений "Запад-2021";
- начало проведения выборов в Госдуму России с привлечением гражданского населения, которое получило паспорта РФ в ОРДЛО;
- попытки показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны.
"Это все сопровождается и применением СМИ как Российской Федерации, так и интернет-изданий, которые действуют на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, - заявил Апполонов.
Напомним, в СЦКК сообщили, что количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии.