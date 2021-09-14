На Донбассе убили украинского воина: стало известно его имя
Фото: на Донбассе убили украинского военного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного. Боевики убили командира механизированного отделения Демьяна Данылива.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовского областного совета.
От вражеской пули погиб уроженец Львовской области Данылив Демьян Петрович 1997 года рождения.
Старший солдат Демьян Данылив был командиром механизированного отделения.
Что известно о воине
Демьян родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района.
Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.