Окупанти відкривали вогонь з артилерії та гранатометів: один боєць ООС отримав поранення

Фото: бойовики на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях ООС ( facebook.com/mod.mil.rus)

Окупанти на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових 14 вересня, обстрілюючи їх з артилерії, гранатометів та мінометів. В результаті один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів. В районі населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл із забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру. В результаті цих обстрілів один український боєць отримав осколкове поранення. "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в штабі ООС. Також повідомляється, що на обстріли бойовиків українські захисники відповідали взаємністю.