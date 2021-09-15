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Окупанти відкривали вогонь з артилерії та гранатометів: один боєць ООС отримав поранення

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Україна, Середа 15 вересня 2021 08:02
Окупанти відкривали вогонь з артилерії та гранатометів: один боєць ООС отримав поранення Фото: бойовики на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях ООС ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Окупанти на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових 14 вересня, обстрілюючи їх з артилерії, гранатометів та мінометів. В результаті один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл із забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

В результаті цих обстрілів один український боєць отримав осколкове поранення.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в штабі ООС.

Також повідомляється, що на обстріли бойовиків українські захисники відповідали взаємністю.

Нагадаємо, що бойовики стягують танки, "Гради" на Донбас. Там налічується десятки одиниць ворожої військової техніки.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український воїн, який родом з Львівської області. Він отримав кульове поранення, не сумісне з життям.

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