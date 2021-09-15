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"Грады", танки, гаубицы: боевики разместили десятки единиц военной техники на Донбассе

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Украина, Среда 15 сентября 2021 03:30
"Грады", танки, гаубицы: боевики разместили десятки единиц военной техники на Донбассе Фото: боевики размещают танки и "Грады" на Донбассе ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила на Донбассе десятки единиц военной техники оккупантов. На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области боевики разместили "Грады", танки, гаубицы, БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 14 сентября.

ОБСЕ зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня, размещенную в
нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Речь идет о "Градах" (122 мм), которые заметил патруль ОБСЕ в Хрустальном (бывший Красный Луч).

Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ заметила 47 танков на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 24 танка неустановленного типа боевики разместили на полигоне вблизи н. п. Бугаевка. Там же где по данным воздушного наблюдения также обнаружены 66 боевых бронированных машин.

Еще 23 танка боевики разместили на полигоне вблизи н. п. Круглик.

Кроме того сообщается, что ОБСЕ обнаружила признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Боевики разместили 2 боевые бронированные машины (БМП-1 и БМП-2) неподконтрольном правительству районе Луганской области. Речь идет о н. п. Долгое - там военную технику обнаружил патруль.

Также на полигоне вблизи н. п. Бугаевка боевики разместили 24 буксируемые и самоходные гаубицы.

Напомним, что украинская сторона СЦКК передала ноту протеста из-за обострения ситуации на Донбассе. За два дня в результате обстрелов погибло четыре украинских воина, еще 13 получили ранения.

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