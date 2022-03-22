Оккупанты осуществляют настоящий геноцид в Тростянецкой общине, - глава Сумской ОГА

В Тростянецкой общине Сумской области уже третью неделю наблюдается тяжелая ситуация. Российские оккупанты совершают настоящий геноцид против мирного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
"Происходящее в Тростянецкой общине - это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям", - заявил Живицкий.
Он также отметил, что российские военные меняются, поскольку происходит ротация, и приходят новые, которые еще более жестокие и безжалостные.
Главы Сумской ОГА заявил, что в понедельник, 21 марта, оккупанты угнали последний автомобиль экстренной медицинской помощи с территории Тростянецкой центральной помощи.
Напомним, в Сумах российские военные обстреляли территорию предприятия "Сумыхимпром", в результате чего произошла утечка аммиака из поврежденного резервуара.
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