Оккупанты осуществляют настоящий геноцид в Тростянецкой общине, - глава Сумской ОГА

"Происходящее в Тростянецкой общине - это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям", - заявил Живицкий.

Он также отметил, что российские военные меняются, поскольку происходит ротация, и приходят новые, которые еще более жестокие и безжалостные.

Главы Сумской ОГА заявил, что в понедельник, 21 марта, оккупанты угнали последний автомобиль экстренной медицинской помощи с территории Тростянецкой центральной помощи.