Обстрел "Химпрома" в Сумах: спасатели пытаются осадить аммиачное облако

Сегодня, 21 марта, в Сумах около 03:55 российские оккупанты обстреляли территорию предприятия "Сумыхимпром", в результате чего был поврежден 1 резервуар с аммиаком . В данное время спасатели пытаются осадить аммиачное облако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. По словам спасателей, угрозы для населения города нет. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 15 человек и 4 единиц техники.

Напомним, сразу после утечки аммиака спасатели заявили, что зона поражения составляет 2,5 километра, и направление ветра тогда было в сторону села Новоселица. При этом жителям Сум, по их словам, ничего не угрожает.

Украинцам также рассказали о правилах поведения в условиях выброса (утечки) аммиака.

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