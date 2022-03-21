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Обстрел "Химпрома" в Сумах: спасатели пытаются осадить аммиачное облако

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Сумы, Понедельник 21 марта 2022 08:14
Обстрел "Химпрома" в Сумах: спасатели пытаются осадить аммиачное облако Фото: в Сумах оккупанты обстреляли "Сумыхимпром" (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 21 марта, в Сумах около 03:55 российские оккупанты обстреляли территорию предприятия "Сумыхимпром", в результате чего был поврежден 1 резервуар с аммиаком. В данное время спасатели пытаются осадить аммиачное облако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. По словам спасателей, угрозы для населения города нет. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 15 человек и 4 единиц техники.

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что в 7:15 утечку аммиака локализовали.

В Сумах российские военные обстреляли "Сумыхимпром" (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сразу после утечки аммиака спасатели заявили, что зона поражения составляет 2,5 километра, и направление ветра тогда было в сторону села Новоселица. При этом жителям Сум, по их словам, ничего не угрожает.

Украинцам также рассказали о правилах поведения в условиях выброса (утечки) аммиака.

Мы также писали о том, что в Чернигове российские военные расстреляли машину, которая развозила воду. Вражеский снаряд попал под авто. В результате обстрела погибли два человека и еще несколько получили травмы.

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