RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти здійснюють справжній геноцид у Тростянецькій громаді, - голова Сумської ОДА

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Тростянецькій громаді Сумської області вже третій тиждень спостерігається важка ситуація. Російські окупанти роблять справжній геноцид проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Те, що відбувається в Тростянецькій громаді - це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних жителів", - заявив Живицький.

Він також зазначив, що російські військові змінюються, оскільки відбувається ротація, і приходять нові, які ще більш жорстокі і безжальні.

Голови Сумської ОДА заявив, що в понеділок, 21 березня, окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги з території Тростянецької центральної допомоги.

Нагадаємо, у Сумах російські військові обстріляли територію підприємства "Сумихімпром", в результаті чого стався витік аміаку з пошкодженого резервуара.

Ми також писали про те, що в Сумській області ЗСУ знищили чергову колону російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна Росії проти України