Окупанти здійснюють справжній геноцид у Тростянецькій громаді, - голова Сумської ОДА

"Те, що відбувається в Тростянецькій громаді - це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних жителів", - заявив Живицький.

Він також зазначив, що російські військові змінюються, оскільки відбувається ротація, і приходять нові, які ще більш жорстокі і безжальні.

Голови Сумської ОДА заявив, що в понеділок, 21 березня, окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги з території Тростянецької центральної допомоги.