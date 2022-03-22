Окупанти здійснюють справжній геноцид у Тростянецькій громаді, - голова Сумської ОДА

У Тростянецькій громаді Сумської області вже третій тиждень спостерігається важка ситуація. Російські окупанти роблять справжній геноцид проти мирного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.
"Те, що відбувається в Тростянецькій громаді - це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних жителів", - заявив Живицький.
Він також зазначив, що російські військові змінюються, оскільки відбувається ротація, і приходять нові, які ще більш жорстокі і безжальні.
Голови Сумської ОДА заявив, що в понеділок, 21 березня, окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги з території Тростянецької центральної допомоги.
Нагадаємо, у Сумах російські військові обстріляли територію підприємства "Сумихімпром", в результаті чого стався витік аміаку з пошкодженого резервуара.
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