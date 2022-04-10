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Оккупанты оставляли растяжки даже в стиральных машинах, - Монастырский

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что российские военные минировали не только здания и автомобили, а оставляли растяжки даже в стиральных машинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Монастырского в эфире телемарафона.

"Там, где проживали захватчики, оставались на ночь, они выставляли растяжки - как на входе у дома, так и возле заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных", - сказал Монастырский.

Он также отметил, что о проживающих российские военные узнавали, когда грабили дома и рылись в личных вещах.

Оккупанты прикрепляли растяжки к чему угодно, двери, стиральной машине, багажнике автомобиля и т.д.

Глава МВД рассказал, что саперы усердно работают над тем, чтобы украинцы смогли безопасно возвращаться в освобожденные районы. Кроме того, нашим специалистам в этом помогают саперы из других стран.

Напомним, Монастырский рассказал, что количество жертв среди населения Киевской области будет известно через несколько недель.

Ранее Монастырский заявил о том, что Бородянка - один из самых разрушенных городов Киевской области.

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Война России против УкраиныДенис Монастырский