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Окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах, - Монастирський

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що російські військові мінували не лише будівлі та автомобілі, а й залишали розтяжки навіть у пральних машинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву монастирського в ефірі телемарафону.

"Там, де проживали загарбники, залишалися на ніч, вони виставляли розтяжки - як на вході біля будинку, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети в будинках і квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових", - сказав Монастирський.

Він також зазначив, що про мешканців російські військові дізнавалися, коли грабували будинки і рилися в особистих речах.

Окупанти прикріплювали розтяжки до чого завгодно, двері, пральній машині, багажнику автомобіля і т. д.

Глава МВС розповів, що сапери старанно працюють над тим, щоб українці змогли безпечно повертатися у звільнені райони. Крім того, нашим фахівцям в цьому допомагають сапери з інших країн.

Нагадаємо, Монастирський розповів, що кількість жертв серед населення Київської області буде відома через кілька тижнів.

Раніше Монастирський заявив про те, що Бородянка - одне з найбільш зруйнованих міст Київської області.

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Війна Росії проти УкраїниДенис Монастирський