Окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах, - Монастирський

"Там, де проживали загарбники, залишалися на ніч, вони виставляли розтяжки - як на вході біля будинку, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети в будинках і квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових", - сказав Монастирський.

Він також зазначив, що про мешканців російські військові дізнавалися, коли грабували будинки і рилися в особистих речах.

Окупанти прикріплювали розтяжки до чого завгодно, двері, пральній машині, багажнику автомобіля і т. д.

Глава МВС розповів, що сапери старанно працюють над тим, щоб українці змогли безпечно повертатися у звільнені райони. Крім того, нашим фахівцям в цьому допомагають сапери з інших країн.