Оккупанты окопались в Витовском районе: мэр Сенкевич рассказал о ситуации в Николаевской области

"Они заняли села по области, окопались и удерживают в заложниках местных жителей", - сказал глава города.

Он также отметил, что оккупанты глушат связь. Из-за обстрелов Николаева в части Центрального района нет электричества. Без света осталось 12 улиц.

Также электричество пропало и в микрорайоне Кульбакино. Из-за обстрелов электросеть сегодня не смогли отремонтировать. Этим займутся 19 марта, а пока соседние села будут без света.

Сенкевич также отметил, что Николаев обстреливали с Херсонской области, поэтому местных жителей не успели предупредить и включить серену.

Мэр города кое-что рассказал и о бомбардировке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, там спасали людей. Российские военные атаковали казарму, но некоторые объекты были пустыми, а кое-кто все же пострадал.

Больше он не дал никакой информации по этому инциденту, поскольку это военная тайна.

Западные журналисты говорят, что погибло не менее 40 украинских военных.