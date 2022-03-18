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Под Николаевом вражеские снаряды попали в склад, где хранилось оружие

Новина українською →
Николаев, Пятница 18 марта 2022 07:17
Под Николаевом вражеские снаряды попали в склад, где хранилось оружие Фото: Вооруженные силы Российской Федерации (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 18 марта, около 6:05 вражеские снаряды попали в склад в городе Вознесенск Николаевской области, где хранилось оружие. Из-за взрывной волны у людей в квартирах выбило окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Николаев".

По словам городского главы города Вознесенск Евгения Величко, по состоянию на 06:40, информации о травмированных и погибших нет.

Напомним, 17 марта российские оккупанты обстреляли Святошинский район Киева. После чего произошел пожар на территории складских помещений. Кроме того, была угроза взрыва. По предварительным данным, в результате пожара 2 человека погибло.

Мы также писали о том, что в Северодонецке российские военные обстреляли приют для матерей с детьми. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что это очередное военное преступление вражеских войск.

Он также отметил, что в Луганской области нет больше безопасных мест, где можно укрыться от обстрелов оккупантов.

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