RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти окопалися у Вітовському районі: мер Сєнкевич розповів про ситуацію в Миколаївській області

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (facebook.com/senkevich.aleksandr)
Автор: Роман Мирончук

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ситуація в місті зараз спокійна. Російські окупанти перегрупуються і окопалися біля села Бармашово, яке знаходиться у Вітовському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Сєнкевича.

"Вони зайняли села по області, окопалися і утримують в заручниках місцевих жителів", - сказав глава міста.

Він також зазначив, що окупанти глушать зв'язок. Через обстріли Миколаєва в частині Центрального району немає електрики. Без світла Залишилося 12 вулиць.

Також електрика пропала і в мікрорайоні Кульбакине. Через обстріли електромережу сьогодні не змогли відремонтувати. Цим займуться 19 березня, а поки сусідні села будуть без світла.

Сєнкевич також відмітив, що Миколаїв обстрілювали з Херсонської області, тому місцевих жителів не встигли попередити і включити серену.

Мер міста дещо розповів і про бомбардування 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. За його словами, там рятували людей. Російські військові атакували казарму, але деякі об'єкти були порожніми, а дехто все ж постраждав.

Більше він не дав жодної інформації щодо цього інциденту, оскільки це військова таємниця.

Західні журналісти кажуть, що загинуло не менше 40 українських військових.

Нагадаємо, під Миколаєвом у місті Вознесенськ ворожі снаряди потрапили в склад, де зберігалася зброя.

Ми також писали про те, що в Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМиколаїв