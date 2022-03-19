Окупанти окопалися у Вітовському районі: мер Сєнкевич розповів про ситуацію в Миколаївській області

"Вони зайняли села по області, окопалися і утримують в заручниках місцевих жителів", - сказав глава міста.

Він також зазначив, що окупанти глушать зв'язок. Через обстріли Миколаєва в частині Центрального району немає електрики. Без світла Залишилося 12 вулиць.

Також електрика пропала і в мікрорайоні Кульбакине. Через обстріли електромережу сьогодні не змогли відремонтувати. Цим займуться 19 березня, а поки сусідні села будуть без світла.

Сєнкевич також відмітив, що Миколаїв обстрілювали з Херсонської області, тому місцевих жителів не встигли попередити і включити серену.

Мер міста дещо розповів і про бомбардування 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. За його словами, там рятували людей. Російські військові атакували казарму, але деякі об'єкти були порожніми, а дехто все ж постраждав.

Більше він не дав жодної інформації щодо цього інциденту, оскільки це військова таємниця.

Західні журналісти кажуть, що загинуло не менше 40 українських військових.