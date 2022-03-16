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В Николаевской области уничтожили российский вертолет Ка-52

Новина українською →
Николаевская область, Среда 16 марта 2022 16:56
В Николаевской области уничтожили российский вертолет Ка-52 Фото: под Николаевом сбили российский вертолет (facebook.com/rnbou
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники обезвредили российский вертолет Ка-52. Это произошло вблизи города Николаев в среду, 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ.

"Вблизи Николаева уничтожили очередной руzский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, что советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых направлениях. Украинским военным удалось сбить 3 самолета, 1 вертолет и несколько крылатых ракет.

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