В Николаевской области уничтожили российский вертолет Ка-52

Украинские защитники обезвредили российский вертолет Ка-52. Это произошло вблизи города Николаев в среду, 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ.

Напомним, что советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых направлениях. Украинским военным удалось сбить 3 самолета, 1 вертолет и несколько крылатых ракет.

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