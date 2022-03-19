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Оккупанты окопались в Витовском районе: мэр Сенкевич рассказал о ситуации в Николаевской области

Новина українською →
Николаев, Суббота 19 марта 2022 03:11
Оккупанты окопались в Витовском районе: мэр Сенкевич рассказал о ситуации в Николаевской области Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (facebook.com/senkevich.aleksandr)
Автор: Роман Мирончук

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ситуация в городе сейчас спокойная. Российские оккупанты перегруппировываются и окопались возле села Бармашово, которое находится в Витовском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Сенкевича.

"Они заняли села по области, окопались и удерживают в заложниках местных жителей", - сказал глава города.

Он также отметил, что оккупанты глушат связь. Из-за обстрелов Николаева в части Центрального района нет электричества. Без света осталось 12 улиц.

Также электричество пропало и в микрорайоне Кульбакино. Из-за обстрелов электросеть сегодня не смогли отремонтировать. Этим займутся 19 марта, а пока соседние села будут без света.

Сенкевич также отметил, что Николаев обстреливали с Херсонской области, поэтому местных жителей не успели предупредить и включить серену.

Мэр города кое-что рассказал и о бомбардировке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, там спасали людей. Российские военные атаковали казарму, но некоторые объекты были пустыми, а кое-кто все же пострадал.

Больше он не дал никакой информации по этому инциденту, поскольку это военная тайна.

Западные журналисты говорят, что погибло не менее 40 украинских военных.

Напомним, под Николаевом в городе Вознесенск вражеские снаряды попали в склад, где хранилось оружие.

Мы также писали о том, что в Николаевской области уничтожили российский вертолет Ка-52.

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