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Окупанти обстріляли з важкої артилерії житлові будинки в Сумській області, є жертви

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Тростянець , Понеділок 21 березня 2022 02:35
Окупанти обстріляли з важкої артилерії житлові будинки в Сумській області, є жертви Фото: Збройні Сили Російської Федерації (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 20 березня, російські окупанти в черговий раз обстріляли місто Тростянець Сумської області. З важкої артилерії удари були нанесені по житлових будинках місцевих жителів. В результаті інциденту загинуло 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20 березня російські військові, застосовуючи засоби, заборонені міжнародним правом, з важкої артилерії обстріляли житлові будинки жителів міста Тростянець.

"Окупанти фактично знищили кілька будинків і вбили трьох пенсіонерів, що проживали там. В результаті обстрілу загинули 64-річний Валентин Васильович, 70-річний Микола Тихонович і 73 - річна Катерина Петрівна", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено ще кілька багатоквартирних житлових будинків і магазин.

Нагадаємо, в Чернігові окупанти розстріляли машину, яка розвозила воду. Загинули дві людини.

Ми також писали про те, що в Луганській області немає жодного населеного пункту, який би не обстріляли окупанти.

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Війна Росії проти України Сумская область
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