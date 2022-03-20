В Луганской области нет ни одного населенного пункта, не обстрелянного оккупантами, - ОВА

Российские оккупанты обстреляли все населенные пункты Луганской области. По предварительным данным, с начала войны погибли по меньшей мере 66 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"В Луганской области нет ни одного населенного пункта, который бы не пострадал от россиян. Наши города теперь многоэтажные руины, каждый район как из фильмов ужасов", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что по состоянию на 20 марта известно о 66 погибших мирных жителях. Однако точное число жертв уточняется, поскольку некоторые остаются под завалами.

"Погибшие...орки загубили 66 жизней, а сколько до сих пор лежат в местах стрельбы… Скольких мы не можем по-человечески похоронить", - добавил глава области.