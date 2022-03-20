В Луганской области нет ни одного населенного пункта, не обстрелянного оккупантами, - ОВА
Российские оккупанты обстреляли все населенные пункты Луганской области. По предварительным данным, с начала войны погибли по меньшей мере 66 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В Луганской области нет ни одного населенного пункта, который бы не пострадал от россиян. Наши города теперь многоэтажные руины, каждый район как из фильмов ужасов", - говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что по состоянию на 20 марта известно о 66 погибших мирных жителях. Однако точное число жертв уточняется, поскольку некоторые остаются под завалами.
"Погибшие...орки загубили 66 жизней, а сколько до сих пор лежат в местах стрельбы… Скольких мы не можем по-человечески похоронить", - добавил глава области.
Напомним, за прошедшие сутки вражеские силы разрушили 24 дома в Луганской области. В результате обстрелов погибли три человека, из них двое - дети.
Кроме того, известно, что 100 тысяч жителей Луганской области остаются без электроэнергии из-за постоянных обстрелов.
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