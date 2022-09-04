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Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены дома и школа

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Сумы, Воскресенье 04 сентября 2022 14:23
Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены дома и школа Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные ночью и утром 4 сентября несколько раз обстреляли Сумскую область. Удары наносились по Сумскому и Шосткинскому районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

За ночь по территории области было выпущено около 100 снарядов из РСЗО, САУ и минометов. Под вражеским огнем оказались громады Шосткинского района: Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, а также Николаевская и Краснопольская громады Сумского района.

Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены дома и школаСообщается, что в селе Нововасильевка Зноб-Новгородской громады осколки повредили стены домов, помещение школы и сельсовет. В Дружбинской громаде также повреждены частные дома: выбиты окна, разрушены заборы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены дома и школа

Напомним, российские оккупанты 3 сентября неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали попадания по двум общинам.

Также мы писали, что в результате обстрела оккупантов загорелся лес в Сумской области, огонь перекинулся на позиции россиян.

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