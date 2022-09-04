Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены дома и школа

Российские военные ночью и утром 4 сентября несколько раз обстреляли Сумскую область. Удары наносились по Сумскому и Шосткинскому районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

За ночь по территории области было выпущено около 100 снарядов из РСЗО, САУ и минометов. Под вражеским огнем оказались громады Шосткинского района: Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, а также Николаевская и Краснопольская громады Сумского района.

Сообщается, что в селе Нововасильевка Зноб-Новгородской громады осколки повредили стены домов, помещение школы и сельсовет. В Дружбинской громаде также повреждены частные дома: выбиты окна, разрушены заборы. К счастью, обошлось без пострадавших.