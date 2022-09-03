ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сумской области обстреляли две общины за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 22:30
В Сумской области обстреляли две общины за сутки: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты 3 сентября неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали попадания по двум общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, россияне дважды из минометов ударили по Белопольской общине. Удалось зафиксировать 17 прилетов.

"Под вечер россияне трижды открывали огонь по территории Краснопольской общины. Всего почти 50 прилетов из САУ и минометов", - заявил глава области.

По информации Дмитрия Живицкого, пострадавших в результате обстрела нет, а информация о разрушениях уточняется.

Напомним, что в результате обстрела оккупантов загорелся лес в Сумской области, огонь перекинулся на позиции россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"