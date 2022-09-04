Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки та школа

Російські військові вночі та вранці 4 вересня кілька разів обстріляли Сумську область. Удари наносилися по Сумському та Шосткинському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За ніч по території області було випущено близько 100 снарядів з РСЗВ, САУ і мінометів. Під ворожим вогнем опинилися громади Шосткинського району: Шалигінська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, а також Миколаївська та Краснопільська громади Сумського району.

Повідомляється, що в селі Нововасилівка Зноб-Новгородської громади осколки пошкодили стіни будинків, приміщення школи та сільраду. У Дружбинській громаді також пошкоджені приватні будинки: вибиті вікна, зруйновані паркани. На щастя, обійшлося без постраждалих.